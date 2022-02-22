تَجَسُّـس الحُكُومات على المعارضين - عبد الرحمان النوضة

2022/02/22 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمان_النوضة 1- كَيف تَـتَـجَسَّــس الحٌكومات على المُعارضين السِياسيّين بِوَاسطة بَرْمَجِيَّات إسرائيلية (الصيغة 6)في مايو 2019، أعلنت الشركة المالكة لتطبيق "واطساب" (WhatsApp)، المُستعمل في الهواتف المَنقولة، أنه يمكن استغلال ثغرة أمنية موجودة في تطبيق "واطساب"، وذلك بواسطة برنامج تَجَسُّسِي يُسَمَّى "بِيغَاسُوسْ" (Pegasus).



وَمنذ أن يَتِمَّ تَثْبِيت هذا البرنامج التَجَسُّـسِي داخل هاتف محمول، يُصبح بإمك ......





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