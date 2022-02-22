أبوذية الغناء وصوفية العشق - سعد محمد موسى

2022/02/22 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_محمد_موسى لقد كان رواد الأغنية الريفية العراقية يتسمون بالعفوية والبساطة والتواضع، ولم يفكروا يوماً بالشهرة والثراء في توظيف أو استغلال غنائهم لأغراض تجارية، بقدر ما كانوا أقرب الى سدان الحزن في معابد الغناء السومري، وهم ينشدون عذابات الناس المقرونة بالقهر الاجتماعي والسياسي، وكذلك يرتلون ويصفون عذوبة وسحر الطبيعة وتلقائية الحياة، لا سيما في فراديس الاهوار حين يصدحون بهيامهم ولوعتهم وحبهم العذري لحبيباتهم ......





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