الفصل الثالث والعشرون : النساء ضمن مصطلحات ( خلائف / طائفة / شيع ) - أحمد صبحى منصور

2022/02/22 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل الثالث والعشرون : النساء ضمن مصطلحات ( خلائف / طائفة / شيع ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل الثالث والعشرون : : النساء ضمن مصطلحات ( طائفة / شيع ) خلائف 1 ـ من عهد آدم تناسلت ذريته من الذكور والاناث ، وانتشروا فى الأرض ، جيلا بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، يخلف بعضهم بعضا ، أى كانوا ـ ولا يزالون ـ خلائف .



قال جل وعلا ......





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