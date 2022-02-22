بسبب صراعاتهم على رئاسة الجمهورية.. ائتلاف المالكي: الأكراد لم يعودوا بيضة القبان

2022/02/22 | 17:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن القدري، الثلاثاء، أن صراع الأحزاب الكردية على منصب رئاسة الجمهورية افقدهم بيضة القبان داخل مجلس النواب.وقال القدري لوكالة / المعلومة /، إن “الوضع السياسي الحالي اختلف كثيرا فالجانب الكردي لم يعد بيضة القبان داخل مجلس النواب نتيجة الخلافات الحاصلة والصراع على منصب رئاسة الجمهورية، […]

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