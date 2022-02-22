العراق يشتعل بخلافات بغداد و أربيل على إنتاج النفط .. سيناريوهات متوقعة

2022/02/22 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

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لا يزال ملف النفط والغاز المشتعل بفعل خلافات المركز والإقليم على قانونه المعدل من قبل حكومة كردستان عام 2007، مثار جدل واسع امتد من الأوساط الاقتصادية إلى السياسية بعد قرار حكومة بغداد بمخالفته للدستور.

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