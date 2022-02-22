التعادل الإيجابي يحسم لقاء الشرطة والزوراء في إفتتاح دوري الشباب

2022/02/22 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خيّمَ التعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق على قمة فريقي الشرطة والزوراء، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعبِ نادي التاجي الرياضي ضمن انطلاق مبارياتِ الجولة الأولى لدوري الشباب.وشهدت المباراة ندية وتنافساً شديداً بين الفريقين، فقد تمكنَ ذو الفقار يونس عبد علي من وضع فريقِ الشرطة بالمقدمة بتسجيله هدف السبق في الدقيقةِ […]

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