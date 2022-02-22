من أجل حفنة

2022/02/22 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحن أمام إطلالة سياسية ضخمة ومستجدة، مغلفة بغطاء استثماري ضخم، إطلالة لديها كل أدوات السيطرة المالية والمخابراتية ولعبة التسريبات الفضائحية بتشابكات معقدة ليست إلا رأس جبل الجليد في شرق المتوسط قيد التشكل.

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