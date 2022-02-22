المجلس الأعلى والوطني الكردستاني يؤكدان على احترام القضاء وحماية الانسجام المجتمعي

2022/02/22 | 17:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد وفد المكتب السياسي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم الثلاثاء، لقاء مع مجيد حميد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بحث فيه الطرفان مستجدات الساحة السياسية.وذكر بيان انه “خلال اللقاء، أكد الطرفان على أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتقديم برنامج حكومي خدمي، واحترام القضاء، وحفظ العلاقات الايجابية الشعبية وحماية الانسجام المجتمعي كأولوية لا يجوز […]

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