2022/02/22 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد التحركات العسكرية التي أمنت صحراء كربلاء !

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