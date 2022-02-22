2022/02/22 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرية عراقية تعيش على مياه الامطار ..فماذا سيفعل سكانها في الصيف ؟

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