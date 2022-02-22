2022/02/22 | 17:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WKDME9C0Xj0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقبرة عشوائية في المعامل تتحول إلى وجهة لأعمال السحر والشعوذة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقبرة عشوائية في المعامل تتحول إلى وجهة لأعمال السحر والشعوذة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).