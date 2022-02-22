الرافدين يصدر تنويها الى المتقاعدين.. تعرف عليه

2022/02/22 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر مصرف الرافدين اليوم الثلاثاء، تويها للمتقاعدين بخصوص بطاقة الكي كارد صفراء اللون واستبدالها بالماستر كارد خضراء اللون لضمان استمرار الراتب.

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