بشار الأسد يعلن دعمه لقرار بوتين الاعتراف باستقلال أراضي شرقي أوكرانيا الانفصالية

2022/02/22 | 17:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن بلاده مستعدة للعمل على "بناء علاقات" مع الأراضي الأوكرانية الشرقية الانفصالية، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بما تسميان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المدعومتين من روسيا، كمناطق مستقلة.

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