المصلحة العامة فوق الجميع.. ما علاقة إلغاء قانون النفط والغاز بكردستان بحكم محكمة أمريكية؟

2022/02/22 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعدّ الخبير القانوني المستشار سالم حواس الساعدي، اليوم الثلاثاء، ان القرار الصادر من احدى المحاكم الامريكية، بتفريغ شحنة النفط في اسرائيل اضعف حجته امام القضاء الاميركي.

وقال الساعدي لـ(بغداد اليوم)، ان "القرار الامريكي، جاء بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية الاتحادية، والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان، مسيرا الى، ان "القرار كان لمصلحة المدعي وتم استئناف القرار من قبل المستأنف المتمثل بحكومة اقليم ". واوضح، ان "الغاء قانون النفط والغاز جاء بناءً على سبب المصلحة العامة للبلاد حيث إن المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة ( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 ) واصدار القرار وفقاً لما جاء فيه".

وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت قرارا بوقت سابق، بإلغاء قانون النفط والغاز بكردستان.

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