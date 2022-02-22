قائد عمليات بغداد يؤكد على عدم السماح للارهابيين باستهداف الزائرين

2022/02/22 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد قائد عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، على التحلي بالضبط العسكري والالتزام بالواجبات و تفويت الفرصة على الارهابيين باستهداف الزائرين.وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تزامناً مع ذكرى الزيارة الرجبية ولتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، تفقد الفريق الركن قائد العمليات يرافقه العميد مدير قسم استخبارات وامن عمليات بغداد […]

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