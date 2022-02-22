الشرطة والزوراء يتعادلان في قمة دوري الشباب

2022/02/22 | 17:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خيّمَ التعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق على قمة فريقي الشرطة والزوراء، الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعبِ نادي التاجي الرياضي ضمن انطلاق مبارياتِ الجولة الأولى لدوري الشباب.وشهدت المباراة ندية وتنافساً شديداً بين الفريقين، فقد تمكنَ ذو الفقار يونس عبد علي من وضع فريقِ الشرطة بالمقدمة بتسجيله هدف السبق في الدقيقةِ (٣٠).[…]

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