القوات الأمريكية تعاود عمليات الاستطلاع الجوي في سماء الانبار  

2022/02/22 | 18:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتسجيل عمليات استطلاع جوي للطيران الحربي الامريكي في سماء قضاء القائم غرب الانبار .وقال المصدر لوكالة /المعلومة / إن “قضاء القائم اقصى غرب الانبار، سجل عمليات استطلاع جوي جديدة للطيران الحربي والمسير الامريكي باتجاه العمق السوري”.وأضاف، أن “الطيران الامريكي حلق ولفترات طويلة في تلك المناطق على الرغم […]

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