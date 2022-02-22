الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا.. عقوبات قد تطال 350 شخصا

2022/02/22 | 18:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعرب بوريل عن ثقته في أن العقوبات ستعتمد بالإجماع.

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