"خطوة هائلة".. منتخب سيدات أميركا لكرة القدم ينتصر بمعركة "المساواة"

2022/02/22 | 18:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت صباح الثلاثاء، معركة دامت ست سنوات حول مساواة أجور لاعبات المنتخب الأميركي لكرة القدم، الأجور مع منتخب الرجال، بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني للعبة، بحسب ما أفادت صحفية "نيويورك تايمز".

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