بوتين : لا أسعى لإعادة بناء الإمبراطورية الروسية

2022/02/22 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الثلاثاء، أنه لا يسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية، وذلك غداة توجيهه الأمر بإرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا.

وقال خلال اجتماع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين: توقعنا أن تكون هناك تكهنات بأن روسيا تعتزم إعادة بناء إمبراطورية، مضيفا أن هذا لا يتوافق إطلاقا مع الواقع.

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