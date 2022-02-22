انخفاض أسعار صرف الدولار عند إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد

2022/02/22 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

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انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي ،اليوم الثلاثاء، عند إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد .

واغلقت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد على 146200 دينار عراقي لكل 100 دولار، فيما كان السعر المسجل صباح اليوم 146600 دينار مقابل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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