الصحة وديوان الرقابة المالية يبحثان مواضيع تتعلق بالضمان الصحي

2022/02/22 | 18:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحثت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مع ديوان الرقابة المالية مواضيع تتعلق بالضمان الصحي.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان وزير الصحة الدكتور هاني العقابي، استقبل فريق من ديوان الرقابة المالية وبحضور عدد من المختصين في الوزارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة ضوابط وتعليمات الادارة المالية بما يضمن تعزيز كفاءة العمل وشفافيته وبالاخص […]

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