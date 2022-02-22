مجلس النواب يحدد الإثنين المقبل موعداً لاستضافة وزير المالية

2022/02/22 | 18:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت رئاسة مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، موعداً لاستضافة وزير المالية.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان جلسة البرلمان ستتضمن ايضاً التصويت على تشكيل اللجان النيابية.

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