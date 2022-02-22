تساؤلات حول الوجود الإنساني - عثمان بوتات

2022/02/22 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عثمان_بوتات من منطلق غائي يطرح السؤال الأنطولوجي نفسه على شكل؛ ما الغاية الوجودية للإنسان؟ كمنطلق لمحاولة الإجابة عن هذا السؤال يمكننا صياغة سؤال آخر؛ ما الذي يميزنا كإنسانية عن باقي الأشياء والكائنات؟بعد تأملٍ بهذه الأشياء والكائنات، يمكننا الإختلاف حول؛ هل لها غاية غير جوهرية، أي غاية يفرضها استعمالنا لها ( كما نفرض على الكرسي غايته التي هي الجلوس عليه )؟ أم لها غاية جوهرية منفصلة عن استعمالنا ل ......





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