روسيا ترد على وقف ألمانيا مصادقة

2022/02/22 | 18:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، لإعلان ألمانيا الثلاثاء أنها ستوقف التصديق على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، محذرًا من ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي لأوروبا.

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