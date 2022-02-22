بعد مقترحات الصدر واصرار المركزي.. الإطار التنسيقي يقول إنه سيغير سعر صرف الدولار!

2022/02/22 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، وجود تحرك بشكل جدي من أجل تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال القيادي في الاطار النائب عارف الحمامي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "قوى الاطار التنسيقي، لديها حراك فعلي يهدف بشكل جدي لتغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، وهذا التغيير يكون من خلال مسودة قانون موازنة سنة 2022، فهي الباب الوحيد لهذا التغيير".

وبين الحمامي أن "كل التصريحات التي تتحدث عن تغيير سعر صرف الدولار من خلال البرلمان، بعيدة عن الواقع، فهذا الأمر يكون من خلال الموازنة".

وأوضح أن "هذا يتم من خلال الاتفاق والتفاوض بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويبقى هذا الامر من صلاحية مجلس الوزراء".

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