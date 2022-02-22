2022/02/22 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا لكرة الهدف للمكفوفين يتجاوز قطر ويحقق فوزة الثالث بدورة غرب اسيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا لكرة الهدف للمكفوفين يتجاوز قطر ويحقق فوزة الثالث بدورة غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا لكرة الهدف للمكفوفين يتجاوز قطر ويحقق فوزة الثالث بدورة غرب اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).