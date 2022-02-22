2022/02/22 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انطلق دوري الشباب الشباب، اليوم الثلاثاء، بجولته الأولى بتعادل الشرطة و الزوراء ايجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت على ملعب التاجي.فيما تعادل الديوانية و الكهرباء بذات النتيجة في المباراة التي جرت على ملعب الديوانية".و على ملعب النجف تعادل أصحاب الدار و النفط بهدف لكل فريق، فيما كانت آخر المواجهات كانت فوز نفط ميسان على أمانة بغداد بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب الميمونة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة و الزوراء يتعادلان ايجابيا بانطلاقة دوري الشباب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة و الزوراء يتعادلان ايجابيا بانطلاقة دوري الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).