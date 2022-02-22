أسوشيتدبرس: الوظائف الشاغرة في إدارة بايدن تمنعه من تنفيذ أجندته

2022/02/22 | 18:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، من أن الوظائف الشاغرة في المناصب العليا في الفرع التنفيذي بإدارة بايدن يمكن أن تضع عبئا على قدرة الرئيس على محاربة الوباء وتنفيذ قانون البنية التحتية للحزبين بقيمة تريليون دولار وتعزيز الاقتصاد، في الوقت الذي وصل فيه التضخم عند أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.وقالت مايا ماكينجينس، رئيس لجنة […]

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