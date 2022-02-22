مصدر نيابي : معظم المستقلين حسموا امرهم ووقعوا للاطار التنسيقي

2022/02/22 | 18:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف مصدر نيابي في ائتلاف دولة القانون , الثلاثاء , عن توقيع معظم النواب المستقلين للانضمام الى تحالف الاطار التنسيقي, فيما أشار الى ان ستة نواب فقط وقعوا مع التيار الصدري .وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة / , ان “الجزء الأكبر من النواب المستقلين وقعوا بالانضمام الى تحالف […]

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