البرلمان العراقي يحدد موعداً لاستضافة وزير المالية وسط انقسامات حادة

2022/02/22 | 18:43 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء إنه سيستضيف وزير المالية علي علاوي في جلسة مقررة يوم الاثنين المقبل.

ويُتوقع أن تكون الجلسة عاصفة خاصة وأنها تأتي بعد شد وجذب بين الوزير وهيئة رئاسة البرلمان بشأن آلية الاستضافة المثيرة للجدل.

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