هولندا تؤكد مضيّها في إسناد البيشمركة ودعم

2022/02/22 | 18:43 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار عسكري كبير في القوات الهولندية اليوم الثلاثاء إن بلاده ستواصل إسناد البيشمركة ودعم "برنامج التطوع" في إطار الإصلاحات التي تجريها الوزارة.

وأدلى الجنرال بول، وهو كبير مستشاري القوات الهولندية، بهذا التصريح خلال لقائه كبير مستشاري وزارة البيشمركة العميد الركن هجار عمر.

وبحسب بيان للبيشمركة فقد ناقش الجانبان التقدم المحرز في برنامج الإصلاح، ولا سيما تفعيل مديرية التطوع التي يشرف عليها كبير المستشارين الهولنديين.

وبعد أن تحدث عن زياراته إلى عدد من محاور البيشمركة، أشار الكولونيل بول إلى أن القوات الهولندية ستواصل برنامج دعم وزارة البيشمركة.

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