أسايش أربيل تطيح بمتهم سرق 400 مليون دينار من مصرف أهلي

2022/02/22 | 18:44 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية أسايش (أمن) أربيل اليوم الثلاثاء اعتقال متهم كان قد سرق 400 مليون دينار من أحد المصارف الأهلية في المدينة.

وقالت المديرية في بيان إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال المتهم (ع.أ.ح) الذي سرق 400 مليون دينار من مصرف آشور الأهلي في حي بختيار وسط أربيل.

وكان المتهم قد سرق المصرف في 3 كانون الأول ديسمبر 2021.

وأشارت المديرية إلى أن عملية الاعتقال جرت بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية، في إطار الأنشطة الخاصة بالتحقيق في الجرائم والوصول إلى المجرمين.

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