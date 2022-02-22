جلسة الاثنين لم تتضمن التطرق لمنصب رئيس الجمهورية

2022/02/22 | 18:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب، ناظم الشبلي، اليوم الثلاثاء، عن ملفات جلسة مجلس النواب المقبلة.وقال الشبلي في تصريح خاص لوكالة ايرث نيوز، إن “اهم الملفات التي سيتم مناقشتها في جلسة مجلس النواب المقبلة هي استضافة وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، لتداعيات ارتفاع اسعار الصرف و بناءً على طلب مقدم من اكثر 100 نائب”.واشار […]

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