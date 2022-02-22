تظاهرات تجتاح أوروبا لرفض الحرب فى أوكرانيا

2022/02/22 | 18:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تظاهر العديد من الأشخاص فى عدد من المدن الأوروبية منها وارسو ومدريد وستوكهولم للإعراب عن رفضهم الحرب فى أوكرانيا، وتظاهر مئات الأشخاص في مدينة وارسو القديمة من أجل السلام في أوكرانيا وضد أي عدوان روسي محتمل.وأشارت صحيفة “لابنجورديا” الإسبانية إلى أن المحتجين فى بولندا لوحوا بأعلام المعارضة الأوكرانية والبولندية والأوروبية والبيلاروسية، كان […]

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