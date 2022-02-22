سيناريو أوسيتيا.. ما أهمية دونيتسك ولوغانسك لبوتين وكيف بدأ الصراع؟

2022/02/22 | 18:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين، وأمر بنشر القوات الروسية هناك في مقامرة خطيرة تتحدى القانون الدولي وتهدد بمواجهة عسكرية دموية.

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