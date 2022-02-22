المرور تعلن المباشرة بقطع جسر الائمه بالكامل

2022/02/22 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، المباشره بقطع جسر الائمة بالكامل وذلك لكثافة توافد جموع الزائرين لمدينة الكاظمية المقدسه بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر ع.

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "هذا الاجراء جاء للضرورة القصوى وحفاظا على هذه الجموع".

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