جينل اينرجي : 400 مليون برميل نفطي احتياطاتنا في كردستان

2022/02/22 | 18:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..قدر مستشارا البترول الدوليان ماك نافتن ودي غولير اللذان يعملان نيابة عن المشغل شركة جي ان او النرويجية ان احتياطي ترخيص حقل طاوكي والذي تبلغ حصة شركة جينل اينرجي البريطانية فيه 25 بالمائة بلغ 357 مليون برميل من الفائدة التشغيلية حتى نهاية عام 2021 .وذكرت شركة جينل اينرجي في تحديث لاحتياطيتها […]

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