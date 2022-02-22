القانون فوق الجميع ..

2022/02/22 | 18:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أياد السماوي أوساط قانونية وسياسية تحاول معرفة الدوافع وراء قيام رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي , لإصدار القرار رقم 4 لسنة 2022 القاضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ..الغريب أنّه لا يوجد شخص واحد من بين جميع خبراء القانون والسياسة قد قال بصحّة دستورية وقانونية هذا القرار , بل على […]

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