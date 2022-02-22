ضبط محطة وقود غير رسمية في كركوك

2022/02/22 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الثلاثاء، ضبط محطة وقود غير رسمية في محافظة كركوك وإلقاء القبض على متهمين إثنان من العاملين فيها.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بمتابعة وإشراف المدير العام اللواء غانم الحسيني، تستمر مديرية شرطة الطاقة بملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، حيث تمكنت قوة مشتركة مكونة من […]

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