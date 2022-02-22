2022/02/22 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية المرور في العاصمة بغداد، الثلاثاء، قطع جسر الأئمة بعد توافد جموع الزائرين لمنطقة الكاظمية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 شباط 2022)، أنه "تمت المباشرة بقطع جسر الائمة بالكامل وذلك لكثافة توافد جموع الزائرين لمدينة الكاظمية المقدسة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر ع وللضروره القصوى".

وأضافت أنه "نشكر اخواننا مستخدمي الطريق لتعاونهم معنا خدمة للصالح العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور بغداد يقطع جسر الأئمة بعد توافد جموع الزائرين للكاظمية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور بغداد يقطع جسر الأئمة بعد توافد جموع الزائرين للكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).