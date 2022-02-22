مجلس النواب يعلن أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/02/22 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر مجلس النواب ،اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أنه “تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59) تسع وخمسون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (26) ست وعشرين مرشحاً” للأسباب الاتية:

(4) أربعة مرشحين قدموا لاحقاً طلبات انسحاب من الترشح(14) أربعة عشر مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية(2) مرشحان اثنان لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية(3) ثلاثة مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية(1) مرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة(1) مرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه(1) مرشح واحد لعدم استيفائه شرط العمروبين أن ” ثلاثة وثلاثون مرشحاً قد استوفى لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون” وهم كل من:

1 فيصل محسن عبود صياد الكلابي2 عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد3 رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان4 رعد خضير دفاك صايل الجنابي5 خالد صديق عزيز محمد6 احمد موح عمران شبين الربيعي7 شهاب احمد عبد الله علي النعيمي8 خديجة خدايخش اسد قلاوس9 حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي10 كمال عزيز محمد رحيم قيتولي11 حسين محسن علوان حسين الحسني12 جمال كبسون حميد عباس13 احمد خليل خضير خليل كاخوري14 اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي15 برهم احمد صالح احمد16 لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد17 كاظم خضير عباس حسن داوغنة18 جبار حسن جاسم عبود19 ريبوار اورحمن وستاصالح عارف20 ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني21 هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي22 عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي23 حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري24 ثائر غانم محمد علي العثمان25 احمد يحيى جاسم جويد الساعدي26 ريبر احمد خالد زبير بارزاني27 حسين احمد هاشم وداعة الصافي28 ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي29 احمد ساجت هاشم حسن العامري30 محمد عبيد جدوع عبد الله31 علي عبد حمد داود الطائي32 عمر احمد كريم حسن به رزنجي33 فائزة جبار محمد باباخان

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