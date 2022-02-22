النجف والنفط يتعادلان إيجاباً في دوري الشباب

2022/02/22 | 19:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..استهل نادي النجف لفئة الشباب، مشواره بمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بتعادل إيجابي أمام ضيفه نادي النفط بهدف لكل منهما.واقيمت المباراة على ملعب النجف المحلي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الجنوبية.وتقدم النفط عن طريق مصطفى أحمد في الدقيقة العاشرة من الشوط الاول من المباراة.وعادل للغزلان اللاعب منتظر شعلان […]

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