عمليات بغداد للحشد تعلن اتمام الجهوزية لتأمين ذكرى استشهاد الامام الكاظم “ع”

2022/02/22 | 19:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي حسين السماحي، اليوم الثلاثاء، اتمام الجهوزية الكاملة استعدادا لذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.وقال السماحي على هامش اجتماعه مع مديريات هيئة الحشد والتشكيلات الساندة والالوية في المقر الخاص بإحياء الذكرى إن هيئة الحشد اكملت توزيع المهام على تشكيلاتها بالتنسيق مع الجيش والشرطة الاتحادية.واضاف […]

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