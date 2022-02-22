أغلبهم في مصر والمغرب.. تجمع

2022/02/22 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ناشطون، الثلاثاء، تظاهرة "رقمية" في إطار مبادرة جديدة أعلنوا عبرها يوم 22 فبراير "يوماً عالمياً لللادينيين الناطقين بالعربية"، شارك فيها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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