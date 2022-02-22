مركز البيانات الوطني يُعلن إنجاز المراحل النهائية للربط البيني للبطاقة الوطنية الموحدة مع بوابة أور الإلكترونية

2022/02/22 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت دائرة مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا فنيا تقنيا مع مديرية البطاقة الوطنية الموحدة في وزارة الداخلية؛ لمناقشة المراحل النهائية للربط البيني بين المديرية وبوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية.وقال مدير الدائرة الدكتور عمار التميمي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز إن “الربط البيني لمديرية البطاقة الموحدة […]

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