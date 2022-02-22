مشادة بين بوتين ورئيس جهاز الاستخبارات بسبب الاعتراف بمناطق أوكرانية: أجب بنعم أو لا

2022/02/22 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، الاثنين، بدا أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، مترددًا في تبادل الآراء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مسألة الاعتراف باستقلالية منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا.وبعد بث لقطات من الاجتماع، بث التلفزيون الرسمي الروسي خطابًا لبوتين، الذي وقع بعد ذلك وثائق تعترف باستقلالية المنطقتين.

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