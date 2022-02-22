واشنطن تبدي موقفاً من إجراءات روسيا الأخيرة ضد أوكرانيا

2022/02/22 | 19:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جوناثان فين، أن واشنطن تعتبر إجراءات روسيا الأخيرة ضد أوكرانيا “بداية غزو”.وقال فين خلال مقابلة مع وكالة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الثلاثاء، “نعتقد أن هذه الخطوات الروسية هي بداية غزو، غزو روسي جديد ل‍أوكرانيا.وقد شهدتم بالفعل بداية ردنا والذي كما قلنا سيكون …

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