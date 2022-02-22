جـريمة تهز العاصمة.. صاحب تك توك يقــتل موظفة في بغداد ويـحرق جثتها في الشارع (فيديو)

2022/02/22 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

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هزت جـريمة العاصمة، بغداد، بطلها، صاحب تك توك.

وقام صاحب التك توك بقتل موظفة في بغداد وحرق جثتها في الشارع.بغداد اليوم تنقل تفاصيل الحادثة المؤلمة …

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