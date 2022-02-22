نائب سابق : تصريحات زيباري تجاه المحكمة خطيرة ومرفوضة

2022/02/22 | 19:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..عد النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، تصريحات هوشيار زيباري التي طالت المحكمة الاتحادية وقراراتها “خطيرة ومرفوضة” ولابد من الوقوف ضده.وقال الفتلاوي لوكالة / المعلومة /، إن “المحكمة الاتحادية أصبحت المعيار والجهة الوحيدة التي تفصل بين وجهات النظر المختلفة للكتل السياسية بموافقة جميع الأطراف المتواجدة تحت قبة البرلمان”، معتبرا “قرارات […]

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